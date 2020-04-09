Ситуация с коронавирусом в Украине

Всего в Украине исследовано 67520 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.
В течение 21 апреля получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 349 случаев (18 выздоровели)
- Волынская обл. - 176 случаев (13 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 150 случаев (9 выздоровели)
- Донецкая обл. - 16 случаев (7 выздоровели)
- Житомирская обл. - 287 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 218 случаев (16 выздоровели)
- Запорожская обл. - 141 случай (20 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 589 случаев (27 выздоровели)
- u. Киев - 989 случаев (39 выздоровели)
- Киевская обл. - 390 случаев (32 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 251 случай (25 выздоровели)
- Львовская обл. - 274 случаев (29 выздоровели)
- Луганская обл. - 26 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 82 случая;
- Одесская обл. - 148 случаев (3 выздоровели)
- Полтавская обл. - 116 случаев (12 выздоровели)
- Ривненская обл. - 353 случая (22 выздоровели)
- Сумская обл. - 86 случаев (23 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 471 случай (34 выздоровели)
- Харьковская обл. - 82 случая (6 выздоровели)
- Херсонская обл. - 72 случая (9 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 54 случая (5 выздоровели)
- Черкасская обл. - 206 случаев (34 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1053 случая (34 выздоровели)
- Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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