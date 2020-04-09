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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59279

Ситуация с коронавирусом в Украине

Подтверждено 6592 случая COVID-19.

Всего в Украине исследовано 67520 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.

В течение 21 апреля получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 349 случаев (18 выздоровели)

- Волынская обл. - 176 случаев (13 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 150 случаев (9 выздоровели)

- Донецкая обл. - 16 случаев (7 выздоровели)

- Житомирская обл. - 287 случаев (1 выздоровел)

- Закарпатская обл. - 218 случаев (16 выздоровели)

- Запорожская обл. - 141 случай (20 выздоровели)

- Ивано-Франковская область - 589 случаев (27 выздоровели)

- u. Киев - 989 случаев (39 выздоровели)

- Киевская обл. - 390 случаев (32 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 251 случай (25 выздоровели)

- Львовская обл. - 274 случаев (29 выздоровели)

- Луганская обл. - 26 случаев (3 выздоровели)

- Николаевская обл. - 82 случая;

- Одесская обл. - 148 случаев (3 выздоровели)

- Полтавская обл. - 116 случаев (12 выздоровели)

- Ривненская обл. - 353 случая (22 выздоровели)

- Сумская обл. - 86 случаев (23 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 471 случай (34 выздоровели)

- Харьковская обл. - 82 случая (6 выздоровели)

- Херсонская обл. - 72 случая (9 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 54 случая (5 выздоровели)

- Черкасская обл. - 206 случаев (34 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1053 случая (34 выздоровели)

- Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Общество Коронавирус

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