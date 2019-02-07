Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34156

Чиновник Сумской ОГА подозревается в служебной халатности, которая привела к растрате более 100 тыс. грн бюджетных средств

Прокуратурой Сумской области согласовано сообщение о подозрении старшему инспектору отдела инженерной подготовки производства областного управления капитального строительства, действия которого привели к растрате более 100 тыс. грн бюджетных средств.

По данным следствия, проведенного следственным управлением Нацполиции по материалам Службы безопасности Украины в Сумской области, в мае 2019 года инспектор должен был осуществлять технический надзор за ремонтом пищеблока Сумского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Однако чиновник, не проверив реальный объем выполненных работ, подписал и передал руководству официальные документы, на основе которых заказчик оплатил исполнителю все указанные в актах работы. Согласно заключению экспертизы, завышение стоимости работ составляет 109 399 гривен.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность, которая заключалась в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним) УК Украины. В то же время следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к растрате бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Служебная халатность

По тематике

02.03.2020 15:25

Суд оправдал начальницу сумского Геокадастра

Сегодня, 2 марта, судья Ковпаковского райсуда Сум Ольга Котенко объявила оправдательный приговор в уголовном производстве по обвинению начальника городского управления...

26.07.2019 10:52

На Сумщине будут судить инженера, из-за которого за ремонт клуба и ДК переплатили 360 тысяч

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору, из-за служебной халатности которого...

03.07.2019 12:49

На Сумщине будут судить предпринимателя, который завладел более 500 тыс. грн бюджетных средств

Прокуратурой Сумской области по материалам Управления защиты экономики в Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении...

Конотопчанин, пострадавший от ледопада, скончался
07.02.2019 10:02

Конотопчанин, пострадавший от ледопада, скончался

Сегодня ночью, 7 февраля, в Конотопской центральной районной больнице умер, не приходя в сознание конотопчанин, который пострадал от схода льда...

Новости

В Сумах новый случай заражения коронавирусом
Сегодня 09:37
Чиновник Сумской ОГА подозревается в служебной халатности, которая привела к растрате более 100 тыс. грн бюджетных средств
Сегодня 10:34
Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 09:59
На Сумщине от коронавируса уже выздоровели 23 человека
Сегодня 09:36
На Сумщине 2 новых случая заражения коронавирусом
Сегодня 09:31
Как спасатели тушили пожар на территории монастыря на Сумщине
Сегодня 09:20
Тарас Шелестюк рассчитывает однажды получить чемпионский бой
Сегодня 09:04
В Сумах опять перенесли дату проведения общегородского месячника благоустройства
Сегодня 08:33
В Шостке больница закупила маски в полтора раза дороже, чем в аптеках: полиция открыла дело
Сегодня 08:06
В Сумской инфекционной больнице рассказали, почему не приняли женщину с температурой, которая умерла в приемном покое областной больнице
Сегодня 07:34
Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций на Сумщине
Вчера 22:33
Госэкоинспекция получила результаты анализа проб воды, отобранных из Псла в Сумах
Вчера 22:08
view counter

Статьи

«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
Сегодня 09:31
Школа на дому
Вчера 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.