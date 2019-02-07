Чиновник Сумской ОГА подозревается в служебной халатности, которая привела к растрате более 100 тыс. грн бюджетных средств Прокуратурой Сумской области согласовано сообщение о подозрении старшему инспектору отдела инженерной подготовки производства областного управления капитального строительства, действия которого привели к растрате более 100 тыс. грн бюджетных средств.

По данным следствия, проведенного следственным управлением Нацполиции по материалам Службы безопасности Украины в Сумской области, в мае 2019 года инспектор должен был осуществлять технический надзор за ремонтом пищеблока Сумского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Однако чиновник, не проверив реальный объем выполненных работ, подписал и передал руководству официальные документы, на основе которых заказчик оплатил исполнителю все указанные в актах работы. Согласно заключению экспертизы, завышение стоимости работ составляет 109 399 гривен.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность, которая заключалась в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним) УК Украины. В то же время следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к растрате бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры области.