Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:07387

Сумчанин рассказал о карантине в Испании (видео)

Проект UA:СУМИ #НУЩОТАМ продолжает рассказывать о том, как сумчане переживают карантин за рубежом.

Сегодня - о карантинных буднях в Испании. О них рассказал Владислав Шаповал.

Общество Карантин

По тематике

Кому еще разрешили ездить в сумских маршрутках
Вчера 15:51

Кому еще разрешили ездить в сумских маршрутках

Сегодня, 21 апреля, на заседании исполкома, которое прошло в онлайн-режиме, рассмотрели проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета...

Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая, но со смягчениями
Вчера 11:24

Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая, но со смягчениями

Кабмину будет предложено смягчить карантинные ограничения....

Мэр Сум считает, что карантин продлят еще на пару недель
Вчера 09:05

Мэр Сум считает, что карантин продлят еще на пару недель

Об этом городской голова Сум заявил сегодня, 21 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме....

20.04.2020 15:17

Сумской чемпион мира показал, как тренируется дома (видео)

Неоднократный чемпион мира и Европы по армрестлингу среди людей с инвалидностью Николай Педоренко показа свою тренировку на домашних брусьях....

20.04.2020 12:29

В Минздраве рассказали, когда решится судьба карантина в Украине

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений...

Новости

В Сумах новый случай заражения коронавирусом (обновлено)
Сегодня 09:37
"Не через поверхности": ученые назвали самый распространенный путь инфицирования COVID-19
Сегодня 13:27
В Сумах такси сбило велосипедистку
Сегодня 13:19
В Сумах суд выписал штраф женщине, нарушившей условия самоизоляции
Сегодня 12:56
Китайские ученые выявили более агрессивные штаммы коронавируса
Сегодня 12:40
В Сумах осудили инспектора СИЗО за коррупционное преступление
Сегодня 12:02
В Сумах инфекционная больница не имеет лицензии на оказание медпомощи инфекционным больным
Сегодня 11:59
В Кролевце из-за коронавируса хотят оправить на самоизоляцию местный лесхоз
Сегодня 11:24
На Сумщине 4 из 7 медиков уже выздоровели от коронавируса
Сегодня 11:17
Новый случай коронавируса в Сумах: что известно?
Сегодня 11:13
Сумчанин рассказал о карантине в Испании (видео)
Сегодня 11:07
Чиновник Сумской ОГА подозревается в служебной халатности, которая привела к растрате более 100 тыс. грн бюджетных средств
Сегодня 10:34
view counter

Статьи

«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
Сегодня 09:31
Школа на дому
Вчера 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.