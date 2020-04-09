Сумчанин рассказал о карантине в Испании (видео)

Сегодня - о карантинных буднях в Испании. О них рассказал Владислав Шаповал.
Сегодня, 21 апреля, на заседании исполкома, которое прошло в онлайн-режиме, рассмотрели проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета...
Кабмину будет предложено смягчить карантинные ограничения....
Об этом городской голова Сум заявил сегодня, 21 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме....
Неоднократный чемпион мира и Европы по армрестлингу среди людей с инвалидностью Николай Педоренко показа свою тренировку на домашних брусьях....
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений...