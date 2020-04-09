Сумчанин рассказал о карантине в Испании (видео) Проект UA:СУМИ #НУЩОТАМ продолжает рассказывать о том, как сумчане переживают карантин за рубежом.

Сегодня - о карантинных буднях в Испании. О них рассказал Владислав Шаповал.