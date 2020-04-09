Новый случай коронавируса в Сумах: что известно?

Об этом сегодня, 22 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
По его словам, семейная пара приехала 7 апреля из России с заработков. Они были на самоизоляции дома. Четыре дня назад у мужчины ухудшилось самочувствие, у него взяли анализы, вчера тест показал положительный результат на COVID-19.
У его жены также взяли анализы, хотя у нее нет никаких симптомов.
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