На Сумщине 4 из 7 медиков уже выздоровели от коронавируса Об этом сегодня, 22 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 7 медиков, у которых был подтверждён коронавирус, четверо уже выздоровели. У всех болезнь проходит в легкой форме, так что к следующей неделе оставшиеся трек же будут здоровы.