На Сумщине 4 из 7 медиков уже выздоровели от коронавируса

По его словам, из 7 медиков, у которых был подтверждён коронавирус, четверо уже выздоровели. У всех болезнь проходит в легкой форме, так что к следующей неделе оставшиеся трек же будут здоровы.
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