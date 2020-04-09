В Сумах осудили инспектора СИЗО за коррупционное преступление Прокуратурой Сумской области заключено соглашение о признании виновности с младшим инспектором Сумского следственного изолятора, который за неправомерную выгоду пытался передать заключенному запрещенные предметы.

Приговором суда указанное соглашение утверждено, обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы на два года с лишением права занимать определенные должности на два года и со штрафом в размере семнадцать тысяч гривен (ч. 1 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Напоминаем, что по данным следствия, 22 октября 2019 года обвиняемый, соблазнившись на 1500 грн неправомерной выгоды, заступая на службу, принес на территорию Государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» наркотическое средство «каннабис», психотропное вещество «PVP», мобильный телефон с сим -карточкой и заполненную спиртосодержащей жидкостью резиновую грелку. Инспектор планировал передать указанные запрещенные предметы одному из заключенных, однако был задержан правоохранителями.

Досудебное следствие по указанному уголовному производству проведено следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по материалам Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.