Китайские ученые выявили более агрессивные штаммы коронавируса Вирусная нагрузка отличается в 270 раз.

Болезнь COVID-19 может протекать по-разному в зависимости от конкретного штамма коронавируса SARS-CoV-2, который ее провоцирует, пишет Лента.ua.

Сотрудники Чжэцзянского университета проанализировали одиннадцать разных штаммов возбудителя коронавирусной инфекции, которые были получены от случайных инфицированных из Ханчжоу. Китайских ученых интересовала, в частности, скорость проникновения разных штаммов патогена в человеческие клетки, а также скорость уничтожения клеток.

В результате выяснилось, что самые агрессивные разновидности SARS-CoV-2 — это те, которые распространены в Испании и Италии, а менее активные напоминают те мутации, которые чаще встречаются в США (например — в Вашингтоне). Авторы научной работы говорят, что им впервые удалось доказать, что патогенез COVID-19 может определяться агрессивностью того или иного штамма коронавируса.

При этом, разница между самыми слабыми и самыми сильными штаммами SARS-CoV-2 может быть более чем значительной — ученые отмечают, что вирусная нагрузка, создаваемая ими, отличается в 270 раз. Кроме того, менее сильные мутации вируса все равно могут вызывать тяжелые случаи COVID-19, которые могут иметь летальный исход.