"Не через поверхности": ученые назвали самый распространенный путь инфицирования COVID-19 Довольно серьезные вспышки заболевания ученые зафиксировали при длительном и тесном контакте больших групп людей.

Ученые немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна провели исследование, результаты которого показали, что вероятность заразиться новым коронавирусом лишь прикоснувшись к той или иной поверхности очень мала, поскольку ученым не удалось найти признаков живого вируса ни на одной. Об этом рассказал один из исследователей Хендрик Штреек, пишет RTL Today.

"Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории", - сказал Штреек.

Большая вероятность заразиться с поверхности тогда, когда уже зараженный человек кашлянет в руку, немедленно этой же рукой прикоснется к поверхности, после этого к этой же поверхности прикоснется здоровый человек, а через некоторое время или сразу протрет рукой свои слизистые оболочки.

Довольно серьезные вспышки заболевания ученые зафиксировали при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях. Вследствие этого было установлено, что наиболее вероятный путь инфицирования - во время вдыхания капель за непосредственного близкого общения с зараженными.

Напомним, как показало исследование, проведенное группой ученых из Университета Экс-Марсель на юге Франции, коронавирус может выдерживать длительное воздействие высоких температур.

Стало известно, что коронавирус нагревали до 56 градусов Цельсия в течение 30 минут, до 60 градусов Цельсия в течение 60 минут и до 92 градусов Цельсия (почти точка кипения воды) в течение 15 минут.

Хотя высокие температуры значительно снижали эффективность коронавируса, он все же мог размножаться, то есть способен начать новый виток инфекции у своего хозяина.

Только во время протокола нагревания коронавируса до 92 градусов Цельсия в течение 15 минут COVID-19 был полностью дезактивирован.

Наиболее распространенным протоколом для деактивации вируса является нагревание до 60 градусов Цельсия в течение одного часа, как рекомендовано Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США. Этот протокол используется для дезактивации вирусов с высоким уровнем смертности, таких как вирус Эбола.

Ранее ученые из финского Университета Аалто смоделировали распространение коронавируса COVID-19 в воздухе с помощью суперкомпьютера. Новые исследования показывают, что вылетевшие при чихании, кашле и обычном разговоре микрокапли остаются в воздухе дольше пяти минут, и только после этого оседают на поверхности.