Как коронавирус влияет на курильщиков Курящий человек имеет больше шансов получить осложнения от коронавирусной инфекции. По данным западных специалистов, те, кто курят, ровно в 14 раз имеют больше возможностей заболеть смертельными заболеваниями при коронавирусе.

Исследование провели китайские ученые, которые проанализировали информацию почти о 80 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В ходе экспериментов удалось выяснить, что многие курящие больные были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, некоторые из них скончались.

Ученые говорят, что коронавирус в первую очередь атакует легкие человека, а значит все, что может навредить этому органу, может вызывать более сложные последствия при заражении.

"Курильщики значительно больше подвержены рискам в случае заражения коронавирусной инфекцией", — говорят авторы исследований.

Также эксперты отмечают, что дым от сигарет сгущает слизистую легких, после чего на выдохе из них выходит меньше бактерий и вирусных частиц. Также они предупредили, что электронные сигареты также увеличивают риск осложнений. пишет U-News.