Как коронавирус влияет на курильщиков

Исследование провели китайские ученые, которые проанализировали информацию почти о 80 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В ходе экспериментов удалось выяснить, что многие курящие больные были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, некоторые из них скончались.
Ученые говорят, что коронавирус в первую очередь атакует легкие человека, а значит все, что может навредить этому органу, может вызывать более сложные последствия при заражении.
"Курильщики значительно больше подвержены рискам в случае заражения коронавирусной инфекцией", — говорят авторы исследований.
Также эксперты отмечают, что дым от сигарет сгущает слизистую легких, после чего на выдохе из них выходит меньше бактерий и вирусных частиц. Также они предупредили, что электронные сигареты также увеличивают риск осложнений. пишет U-News.
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