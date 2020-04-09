В Сумах суд выписал штраф женщине, нарушившей условия самоизоляции 21 апреля судья Ковпаковского районного суда г. Сумы рассмотрела протокол о привлечении к административной ответственности 33-летней сумчанки за нарушение требований статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил карантина людей»).

Женщина, находясь на самоизоляции и будучи лицом, которое после возвращения из другой страны, Российской Федерации, подписала информированное согласие на карантин, покинула пределы карантина самоизоляции, которые были указаны в согласии, чем нарушила требования п.4 Постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 года и Постановления главного государственного санитарного врача Украины от 21.03.2020 года. В судебном заседании она свою вину признала полностью.

Учитывая характер совершенного правонарушения, личность нарушительницы, степень ее вины, имущественное положение и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, судья пришла к выводу о необходимости наложения административного взыскания в виде штрафа.

Согласно постановлению суда (дело № 592/4884/20) на женщину наложен штраф в сумме 17 тыс. грн и судебный сбор - 420,40 грн.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней после вынесения.