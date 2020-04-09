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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19221

В Сумах такси сбило велосипедистку

ДТП произошло 21 апреля около 18.40 на проспекте Михаила Лушпы.

Патрульные, приехав на место происшествия, предварительно установили, что 27-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, при обстоятельствах, которые в данный момент выясняются, допустил наезд на велосипедистку.

Вследствие ДТП 63-летняя женщина получила телесные повреждения - ушиб, гематому левого тазобедренного сустава и левого коленного сустава. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в больницу.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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