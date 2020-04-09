В Сумах такси сбило велосипедистку

Патрульные, приехав на место происшествия, предварительно установили, что 27-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, при обстоятельствах, которые в данный момент выясняются, допустил наезд на велосипедистку.
Вследствие ДТП 63-летняя женщина получила телесные повреждения - ушиб, гематому левого тазобедренного сустава и левого коленного сустава. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в больницу.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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