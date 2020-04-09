Кабмин продлил карантин из-за COVID-19

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 22 апреля.
Такой шаг не стал сюрпризом для населения. Многие чиновники говорили о возможности продления карантина. Он должен был завершиться уже 24 апреля.
Однако ситуация с распространением коронавируса не улучшилась. Поэтому решено продлить ограничения до 11 мая. Правительство считает, что к этому сроку Украина сможет пройти пик заболевания и начать возвращаться к нормальной жизни.
При этом Кабмин уже анонсировал смягчение карантинных мер в ближайшие недели, чтобы постепенно запускать экономику страны.
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