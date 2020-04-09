Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44676

Кабмин продлил карантин из-за COVID-19

Украинское правительство поддержало продление карантинных ограничений в стране до 11 мая.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 22 апреля.

Такой шаг не стал сюрпризом для населения. Многие чиновники говорили о возможности продления карантина. Он должен был завершиться уже 24 апреля.

Однако ситуация с распространением коронавируса не улучшилась. Поэтому решено продлить ограничения до 11 мая. Правительство считает, что к этому сроку Украина сможет пройти пик заболевания и начать возвращаться к нормальной жизни.

При этом Кабмин уже анонсировал смягчение карантинных мер в ближайшие недели, чтобы постепенно запускать экономику страны.

Общество Карантин

По тематике

На Сумщине хотят запретить посещать кладбища на поминальные дни
Сегодня 15:07

На Сумщине хотят запретить посещать кладбища на поминальные дни

Жителей Сумщины призывают помянуть родных и близких с соблюдением карантина....

Сегодня 11:07

Сумчанин рассказал о карантине в Испании (видео)

Проект UA:СУМИ #НУЩОТАМ продолжает рассказывать о том, как сумчане переживают карантин за рубежом....

Кому еще разрешили ездить в сумских маршрутках
Вчера 15:51

Кому еще разрешили ездить в сумских маршрутках

Сегодня, 21 апреля, на заседании исполкома, которое прошло в онлайн-режиме, рассмотрели проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета...

Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая, но со смягчениями
Вчера 11:24

Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая, но со смягчениями

Кабмину будет предложено смягчить карантинные ограничения....

Мэр Сум считает, что карантин продлят еще на пару недель
Вчера 09:05

Мэр Сум считает, что карантин продлят еще на пару недель

Об этом городской голова Сум заявил сегодня, 21 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме....

Новости

Кабмин продлил карантин из-за COVID-19
Сегодня 13:44
В Сумах новый случай заражения коронавирусом (обновлено)
Сегодня 09:37
В Сумах накрыли массажный салон, где предоставлялись услуги интимного характера
Сегодня 15:21
На Сумщине хотят запретить посещать кладбища на поминальные дни
Сегодня 15:07
В Сумах четырем серийным домушникам изменено сообщение о подозрении: теперь им грозит до 12 лет лишения свободы
Сегодня 15:00
Бензин в Украине продолжает дешеветь: на Сумщине самые низкие цены на топливо
Сегодня 14:56
Появился новый тест на коронавирус, который дает 100% точности
Сегодня 14:38
Кабмин на время карантина ввел регулирование цен на некоторые товары
Сегодня 14:32
Сумская фирма пыталась вывезти из Украины 1,5 миллиона медицинских масок
Сегодня 14:00
"Не через поверхности": ученые назвали самый распространенный путь инфицирования COVID-19
Сегодня 13:27
В Сумах такси сбило велосипедистку
Сегодня 13:19
В Сумах суд выписал штраф женщине, нарушившей условия самоизоляции
Сегодня 12:56
view counter

Статьи

«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
Сегодня 09:31
Школа на дому
Вчера 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.