Кабмин продлил карантин из-за COVID-19 Украинское правительство поддержало продление карантинных ограничений в стране до 11 мая.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 22 апреля.

Такой шаг не стал сюрпризом для населения. Многие чиновники говорили о возможности продления карантина. Он должен был завершиться уже 24 апреля.

Однако ситуация с распространением коронавируса не улучшилась. Поэтому решено продлить ограничения до 11 мая. Правительство считает, что к этому сроку Украина сможет пройти пик заболевания и начать возвращаться к нормальной жизни.

При этом Кабмин уже анонсировал смягчение карантинных мер в ближайшие недели, чтобы постепенно запускать экономику страны.