Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00309

Сумская фирма пыталась вывезти из Украины 1,5 миллиона медицинских масок

В разгар мировой пандемии коронавируса, в Украине продолжаются попытки контрабанды защитного медицинского снаряжения.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и таможенников, в ночь на 20 апреля на таможенном пункте Ягодин-Дорохуск, была задержана фура с грузом медицинских масок.

По информации из источников в правоохранительных органах, сумская фирма ООО «Аграрин», несмотря на запрет Кабинета министров, пыталась вывезти во Францию 1,5 миллиона защитных масок, а также антисептические средства.

Как сообщили в правоохранительных органах, дальнейшая работа сумской фирмы и мощности производства сумских предпринимателей, которые расположены в Полтавский области, заблокированы, пишет Лента.ua.

Право Граница контрабанда Маски

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