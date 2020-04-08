Сумская фирма пыталась вывезти из Украины 1,5 миллиона медицинских масок В разгар мировой пандемии коронавируса, в Украине продолжаются попытки контрабанды защитного медицинского снаряжения.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и таможенников, в ночь на 20 апреля на таможенном пункте Ягодин-Дорохуск, была задержана фура с грузом медицинских масок.

По информации из источников в правоохранительных органах, сумская фирма ООО «Аграрин», несмотря на запрет Кабинета министров, пыталась вывезти во Францию 1,5 миллиона защитных масок, а также антисептические средства.

Как сообщили в правоохранительных органах, дальнейшая работа сумской фирмы и мощности производства сумских предпринимателей, которые расположены в Полтавский области, заблокированы, пишет Лента.ua.