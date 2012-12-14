Кабмин на время карантина ввел регулирование цен на некоторые товары Правительство до конца карантина установило государственное регулирование цен на ряд продуктов питания, медикаментов и товаров медицинского назначения.

Такое решение по инициативе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства принято на заседании сегодня, 22 апреля.

В список товаров, которые имеют особую социальную значимость, вошли крупа гречневая, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия украинского производства, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушки куриные, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%. В постановлении также указан ряд лекарственных препаратов, антисептиков и средств для дезинфекции, а также средств индивидуальной защиты.

В пояснительной записке к постановлению указано, что документ призван «стабилизировать ценовую ситуацию в период действия карантина», введенного из-за пандемии. Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.