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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33359

Кабмин увеличил срок задолженности за коммуналку при получении субсидий

Субсидию можно получить, если срок задолженности три месяца.

Кабинет министров увеличил с двух до трех месяцев срок задолженности за житлово-коммунальные услуги, при котором может быть назначена субсидия. Соответствующая норма содержится в постановлении "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми".

Как отметила во время заседания правительства министр социальной политики Марина Лазебная, сейчас действует норма, если просроченная задолженность за коммуналку больше двух месяцев, то субсидия не переназначается.

"Мы знаем, что карантин продолжается, поэтому мы предлагаем увеличить с двух до трех месяцев", - сказала она.

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