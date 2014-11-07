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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56218

Бензин в Украине продолжает дешеветь: на Сумщине самые низкие цены на топливо

В Украине снизилась розничная стоимость бензина разных марок, дизельного топлива, а также автогаза. Об этом рассказали аналитики консалтинговой группы "А-95".

По данным экспертов, сегодня, 21 апреля, по сравнению с предыдущим рабочим днем (17 апреля) цены на бензин снизились в 16 областях, в остальных регионах топливо осталось на прежнем уровне. Также сообщается, что дизельное топливо подешевело в 17 областях, а автогаз - в 18 областях.

Самый дешевый бензин всех марок (А-92, А-95 и А-95+) продают в Сумской области - по 21,75 грн, 22,81 грн и 24,28 грн соответственно.

Дешевое дизельное топливо продается в Харьковской области - по 22,13 грн, а самый дешевый автогаз - в Черниговской области (8,47 грн/л).

Самым дорогим бензином всех марок и дизельным топливом заправляют в Луганской области, а самый дорогой автогаз - в Тернопольской области.

Эксперты также назвали несколько сетей автозаправок, где можно дешевле всего заправить свое транспортное средство. Так, самый дешевый бензин марки А-92 и А-95 - на АЗС сети "Маркет". Здесь можно заправиться этим топливом по 18,50 и 19,20 грн соответственно. Дизельное топливо дешевле покупать в сети автозаправок Marshal - по 19 грн за литр. Самым дешевым автогазом предлагают заправиться в сети Motto - по 8,38 грн, пишет 112.ua.

Экономика Бензин

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