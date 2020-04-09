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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах четырем серийным домушникам изменено сообщение о подозрении: теперь им грозит до 12 лет лишения свободы

Как уже сообщалось ранее, под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры сотрудники полиции 2 апреля 2020 года задержали в г. Сумы четырех жителей областного центра во время совершения очередной кражи из квартиры пятиэтажного дома по ул. Августовской.

В жилье воры попали, подобрав ключ к замку входной двери. Обыскав помещение, злоумышленники из ценностей нашли только мужские часы и уже собирались покинуть место преступления, однако им помешала полиция.

У задержанных на месте преступления правоохранители, кроме похищенного, также изъяли перчатки, ключи, банковские карты, деньги. В то же время по месту жительства каждого из фигурантов обнаружено ювелирные изделия, мобильные телефоны, ноутбук, электроинструменты и т.д. Все четверо - местные жители, двум из которых по 28 лет, а другим - 27 и 34 года.

Первоначально были собраны доказательства причастности задержанных к трем квартирным кражам в г. Сумы. В настоящее время им инкриминируется уже пять краж чужого имущества, совершенные в составе организованной группы.

Поэтому прокуратурой Сумской области изменено сообщение о подозрении ч. 3 на ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная повторно, организованной группой, соединенная с проникновением в помещение) УК Украины. За содеянное подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Приговор они ждут в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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