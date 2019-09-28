В Сумах накрыли массажный салон, где предоставлялись услуги интимного характера

По данным следствия, в г. Сумы в полуподвальном помещении одной из многоэтажек функционировал массажный салон, где посетителям предоставлялись услуги интимного характера. Во время санкционированного обыска в помещении находились три массажистки в возрасте от 25-ти до 30-ти лет и администратор заведения. В то же время обнаружено и изъято принадлежности для оказания интимных услуг, документацию, записные книжки с заметками и около десяти тысяч гривен наличных.
Установлено, что информация о работе салона распространялась с помощью печатной рекламы среди водителей автотранспорта, а также через Интернет. За один сеанс эротического массажа девушки получали в среднем 1150 грн.
Досудебное следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к указанной противоправной деятельности, в том числе и за пределами Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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