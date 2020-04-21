Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42370

По пожару в монастыре на Сумщине открыли уголовное дело

В рамках уголовного производства устанавливаются причины пожара на территории монастыря в Шосткинском районе.

Под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры устанавливаются обстоятельства, которые привели к пожару на территории женского монастыря. Сведения в ЕРДР внесены 22 апреля по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Речь идет о событии, которое произошло во вторник, 21 апреля, в Шосткинском районе. Тогда на территории Свято-Харлампиевского женского монастыря в одном из сооружений произошел пожар. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сумской области, работники монастыря после обнаружения пожара не сообщили о происшествии на линию экстренного вызова «101», а пытались самостоятельно ликвидировать возгорание. Только когда пожар приобрел масштабные размеры, жители села увидели густой дым и обратились за помощью к спасателям. Огонь серьезно повредил перекрытие и кровлю здания, однако его перекидывания на другие строения удалось избежать. Площадь пожара составила около 360 квадратных метров.

Досудебное следствие поручено Шосткинскому отделу полиции. Устанавливаются причины возгорания, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Пожар Харлампиевский Гамалиевский монастырь

По тематике

На восстановление сестринского корпуса Гамалеевского монастыря понадобится около 5 млн грн
Сегодня 17:42

На восстановление сестринского корпуса Гамалеевского монастыря понадобится около 5 млн грн

В Гамалеевском Харалампиевском монастыре с утра идут работы по расчистке сестринского корпуса, в котором вчера, 21 апреля, произошел пожар....

Как спасатели тушили пожар на территории монастыря на Сумщине
Сегодня 09:20

Как спасатели тушили пожар на территории монастыря на Сумщине

21 апреля в 19:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в с. Гамалеевка, Шосткинского района, горит здание на территории...

На Сумщине горит Гамалеевский монастырь (обновляется)
Вчера 21:12

На Сумщине горит Гамалеевский монастырь (обновляется)

Сегодня вечером, 21 апреля, в Гамалеевском Харалампиевском монастыре в селе Гамалеевка Шосткинского района вспыхнул пожар....

Вчера 14:38

В Сумах, ликвидируя пожар в 5-этажном доме, удалось спасти человека (видео)

20 апреля в 20:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении сильного задымления в пятиэтажном жилом доме по ул....

Ночью на Сумщине горела пятиэтажка
18.04.2020 10:31

Ночью на Сумщине горела пятиэтажка

Ликвидируя пожар в пятиэтажном доме, пожарные спасли 2 человека, еще 6 эвакуировали....

Новости

Кабмин продлил карантин из-за COVID-19
Сегодня 13:44
В Сумах новый случай заражения коронавирусом (обновлено)
Сегодня 09:37
Учебный год закончится дистанционно - МОН
Сегодня 18:32
В Сумах ожидаются заморозки
Сегодня 17:58
Мэр Сум о коронавирусе, больницах и поминальных днях (видео)
Сегодня 17:49
КПП между Сумской и Черниговской областями прекращает работу
Сегодня 17:45
На восстановление сестринского корпуса Гамалеевского монастыря понадобится около 5 млн грн
Сегодня 17:42
Галустян стал заммэром Глухова
Сегодня 17:38
Сумской дизайнер сделал серию постеров для заболевших коронавирусом
Сегодня 17:18
Из-за смерти пациентки в Сумах проведут служебную проверку наличия в действиях медработников нарушения профессиональных обязанностей
Сегодня 16:56
По пожару в монастыре на Сумщине открыли уголовное дело
Сегодня 16:42
Кабмин увеличил срок задолженности за коммуналку при получении субсидий
Сегодня 16:33
view counter

Статьи

«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
Сегодня 09:31
Школа на дому
Вчера 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.