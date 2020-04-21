По пожару в монастыре на Сумщине открыли уголовное дело В рамках уголовного производства устанавливаются причины пожара на территории монастыря в Шосткинском районе.

Под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры устанавливаются обстоятельства, которые привели к пожару на территории женского монастыря. Сведения в ЕРДР внесены 22 апреля по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Речь идет о событии, которое произошло во вторник, 21 апреля, в Шосткинском районе. Тогда на территории Свято-Харлампиевского женского монастыря в одном из сооружений произошел пожар. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сумской области, работники монастыря после обнаружения пожара не сообщили о происшествии на линию экстренного вызова «101», а пытались самостоятельно ликвидировать возгорание. Только когда пожар приобрел масштабные размеры, жители села увидели густой дым и обратились за помощью к спасателям. Огонь серьезно повредил перекрытие и кровлю здания, однако его перекидывания на другие строения удалось избежать. Площадь пожара составила около 360 квадратных метров.

Досудебное следствие поручено Шосткинскому отделу полиции. Устанавливаются причины возгорания, сообщает пресс-служба прокуратуры области.