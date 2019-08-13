Из-за смерти пациентки в Сумах проведут служебную проверку наличия в действиях медработников нарушения профессиональных обязанностей

С соответствующим письмом прокурор обратился к начальнику управления здравоохранения Сумской ОГА.
Речь идет о трагедии, произошедшей 21 апреля 2020 года. Предварительно установлено, что скорая помощь привезла 79-летнюю женщину в областную инфекционную больницу, где ее осмотрели, однако в госпитализации отказали. Аналогичная ситуация произошла в пульмонологическом отделении областной клинической больницы, который расположен на ул. Ковпака. Там после осмотра медики направили женщину в реанимационное отделение, которое находится на ул. Троицкой. И уже там в приемном отделении областной клинической больницы пациентка умерла.
Досудебное следствие продолжается, по результатам собранных доказательств, в том числе и выводов служебной проверки, действиям медиков будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Выводы экспертов будут обнародованы после завершения работы....
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