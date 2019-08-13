Из-за смерти пациентки в Сумах проведут служебную проверку наличия в действиях медработников нарушения профессиональных обязанностей В рамках уголовного производства, начатого по факту смерти 79-летней женщины в приемном отделении больницы, Сумская местная прокуратура инициирует проведение служебной проверки относительно наличии в действиях медиков нарушение профессиональных обязанностей.

С соответствующим письмом прокурор обратился к начальнику управления здравоохранения Сумской ОГА.

Речь идет о трагедии, произошедшей 21 апреля 2020 года. Предварительно установлено, что скорая помощь привезла 79-летнюю женщину в областную инфекционную больницу, где ее осмотрели, однако в госпитализации отказали. Аналогичная ситуация произошла в пульмонологическом отделении областной клинической больницы, который расположен на ул. Ковпака. Там после осмотра медики направили женщину в реанимационное отделение, которое находится на ул. Троицкой. И уже там в приемном отделении областной клинической больницы пациентка умерла.

Досудебное следствие продолжается, по результатам собранных доказательств, в том числе и выводов служебной проверки, действиям медиков будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.