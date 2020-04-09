Галустян стал заммэром Глухова

Сегодня, 22 апреля, на сессии Глуховского городского совета депутаты утвердили кандидатуру Валерия Галустяна на должность заместителя городского головы. По словам секретаря горсовета Юрия Бурлаки, новый зам будет заниматься вопросами ЖКХ. Новоназначенный заместитель - депутат горсовета от «Воля народа», работал начальником Глуховского районного отделения ПАО «НАСК «ОРАНТА». Автоматически по должности он стал членом исполнительного комитета.
Также в состав исполкома вошел Владимир Балакирев, который возглавляет районный центр «Батькивщины».
Еще одним членом исполкома стала медицинский директор Глуховской городской больницы Валентину Барахович, пишет Неделя.
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