На восстановление сестринского корпуса Гамалеевского монастыря понадобится около 5 млн грн В Гамалеевском Харалампиевском монастыре с утра идут работы по расчистке сестринского корпуса, в котором вчера, 21 апреля, произошел пожар.

Сестрам-послушницам помогают священники из разных приходов епархии, неравнодушные жители Шостки и Гамалеевки. Задействована техника.

Как рассказала Шостка.INFO настоятельница Харалампиевского женского монастыря матушка София, Теплый храм, находящийся рядом (там усыпальница Скоропадских), не пострадал.

Предположительно, очаг возгорания был на втором этаже сестринского корпуса. С первого этажа удалось спасти часть имущества.

Сестринский корпус монастыря был отремонтирован пять лет назад. На его восстановление понадобится около 5 млн. грн.