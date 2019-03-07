На восстановление сестринского корпуса Гамалеевского монастыря понадобится около 5 млн грн

Сестрам-послушницам помогают священники из разных приходов епархии, неравнодушные жители Шостки и Гамалеевки. Задействована техника.
Как рассказала Шостка.INFO настоятельница Харалампиевского женского монастыря матушка София, Теплый храм, находящийся рядом (там усыпальница Скоропадских), не пострадал.
Предположительно, очаг возгорания был на втором этаже сестринского корпуса. С первого этажа удалось спасти часть имущества.
Сестринский корпус монастыря был отремонтирован пять лет назад. На его восстановление понадобится около 5 млн. грн.
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