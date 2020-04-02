КПП между Сумской и Черниговской областями прекращает работу Сегодня, 22 апреля, в 18.00, прекратит работу контрольно-пропускной пункт, установленный в минувшую субботу на въезде в с. Путивск (Новгород-Северский район).

Такую новость Шостка.INFO сообщили в местной райгосадминистрации. Напомним, решение установить контрольно-пропускной пункт приняла Черниговская областная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. КПП на границе Сумской и Черниговской областей начал работу 18 апреля. Здесь проверяют транспорт, въезжающий на Черниговщину. В частности, измеряют температуру у водителей и пассажиров, дезинфицируют транспортные средства.