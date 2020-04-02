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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45433

КПП между Сумской и Черниговской областями прекращает работу

Сегодня, 22 апреля, в 18.00, прекратит работу контрольно-пропускной пункт, установленный в минувшую субботу на въезде в с. Путивск (Новгород-Северский район).

Такую новость Шостка.INFO сообщили в местной райгосадминистрации.

Напомним, решение установить контрольно-пропускной пункт приняла Черниговская областная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

КПП на границе Сумской и Черниговской областей начал работу 18 апреля. Здесь проверяют транспорт, въезжающий на Черниговщину. В частности, измеряют температуру у водителей и пассажиров, дезинфицируют транспортные средства.

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