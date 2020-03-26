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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Учебный год закончится дистанционно - МОН

Учебный год закончится дистанционно. А учебный процесс - соответственно утвержденной структуры, которую определяет педагогический совет школы.

Об этом заявила и.о. Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

По ее словам, учебный год закончится к 1 июля. Все учебные заведения продолжают работать с использованием дистанционного обучения.

"Карантин продлен, а это значит, что мы готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставляет разъяснения для всех учебных заведений и публикует рекомендации на официальных ресурсах. Также министерство опубликовало рекомендации по завершению учебного года и оценивания школьников", - рассказывает Любомира Мандзий.

По ее объяснениям, в условиях использования технологий дистанционного обучения педсоветы школ должны самостоятельно определять особенности организации образовательного процесса и завершения учебного года.

В частности, для учащихся 1, 2, 3 классов пилотных проектов новой украинской школы используется формирующее и итоговое оценивание. Формирующее оценивание осуществляется путем наблюдения за поведением, развитием ученика в различных видах деятельности, и исходя из динамики успешности выполненных заданий.

"Здесь учителям трудно дистанционно определить динамику обучения ученика, поэтому мы советуем привлекать родителей. Их мнение важно. Но свидетельство достижений заполняется учителями", - объясняет Любомира Мандзий.

Также временная глава министерства рассказывает, что ученики 4 и 9 классов в 2019 - 2020 годах освобождены от государственной аттестации. В соответствующих документах об образовании необходимо сделать запись освобожден или освобождена.

Чтобы завершить учебный год эффективно, школы до 15 июня должны утвердить оформления документов. Это свидетельство о получении базового среднего образования, свидетельство достижений и табелей знаний.

Итоговое оценивание учащихся, получающих образование по индивидуальной форме, такой как патронат или семейная домашняя форма обучения, экстернатура тоже осуществляется дистанционно.

В календарно-тематическом планировании на 2020 - 2021 учебный год Министерство образования рекомендует увеличить время на обобщение и закрепление материала предыдущего учебного года, а в 2-11 классах провести диагностирование уровня знаний школьников по 2019 - 2020 учебному году.

 
Общество Образование

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