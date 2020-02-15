Сумской баскетболист вышел в полуфинал Cyber Суперлиги

Стартовал онлайн-турнир 17 апреля. В его рамках 12 игроков национальной сборной Украины и Суперлиги Пари-Матч были разделены на четыре группы по три игрока в каждой. Игроки, занявшие первое и второе место в своих группах, вышли в плей-офф.
После группового турнира в ¼ финала вышли воспитанник сумского баскетбола и игрок БК «Запорожье» Андрей Кожемякин (играл командой «Даллас») и выпускник СумГУ Роман Новиков из «Одессы» (играл за «Нью Орлеан»), которые играли в одной группе. Причем Андрей проиграл Роману. В вот в ¼ финала, которые прошли 22 апреля, Кожемякин был сильнее Вадима Прокопенко («Бруклин») 69:83, 72:72, 53:47 (счет серии 2:1). А Новиков уступил Александру Липовому («Бостон») 74:80, 66:82 (Счет серии 0:2).
Другие результаты ¼ финала:
Александр Антипов («Филадельфия») - Юрий Кондраков («Юта») 52:59, 56:58 (Счет серии 0:2).
Максим Закурдаев («Голден Стейт») - Вячеслав Петров («Лейкерс») 32:68, 45:66 (Счет серии 0:2).
Пары полуфиналов:
Александр Липовый («Бостон») - Юрий Кондраков («Юта»)
Андрей Кожемякин («Даллас») - Вячеслав Петров («Лейкерс»)
Серии плей-офф пройдут до двух побед. Полуфиналы состоятся 25 апреля. Финал и серия за 3-е место Сyber Суперлига Пари-Матч пройдет 28 апреля.
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