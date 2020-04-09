В Шостке десятки пенсионеров, несмотря на карантин, пришли на похороны директора "Импульса" 18 апреля умер директор шосткинского завода "Импульс" Евгений Чернов. На его похороны пришло не менее 100 человек, хотя Минздрав запрещает присутствовать на прощании с усопшим более чем 10 людям одновременно.

В Шостке Сумской области более 100 человек 21 апреля пришли на похороны директора местного завода, чем нарушили правила карантина, об этом сообщил "Обозреватель".

18 апреля на рабочем месте скончался руководитель предприятия "Импульс" Евгений Чернов. Проститься с директором пришли в основном его коллеги, среди которых много людей пенсионного возраста. Несмотря на карантинные меры, они собрались на территории завода, а затем участвовали в похоронной процессии.

Министерство здравоохранения внесло коррективы в поминальные процедуры и запретило присутствовать на прощании с усопшим более чем 10 людям одновременно; кроме того, массовые мероприятия запрещены постановлением Кабинета Министров, напоминает издание.

В полиции Сумской области сообщили, что проводится проверка после публикации фото похорон. "Если будет доказано нарушение карантинных мер, то откроем уголовное производство", – сказал "Обозревателю" глава отдела коммуникации облуправления Нацполиции Владимир Крупецких.