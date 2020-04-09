На Сумщине 3 новых случая заражения коронавирусом Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Из них на Сумщине – 89 (3 новых случая за сутки). 28 человека (+5 за сутки) выздоровело, 4 умерло.