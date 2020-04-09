На Сумщине 3 новых случая заражения коронавирусом

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.
Из них на Сумщине – 89 (3 новых случая за сутки). 28 человека (+5 за сутки) выздоровело, 4 умерло.
За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 3 человек: г. Конотоп - 2 случая, Конотопский район - 1.
Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 28 человек, из них 5-за минувшие сутки (г. Сумы - 1, г. Кролевец - 2, Кролевецкий район - 2).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 9 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 11, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 20, Кролевецкий район - 7, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1.
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