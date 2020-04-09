Ситуация с коронавирусом в Украине: зафиксирован новый рекорд Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 (!) новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 353 случая;

- Волынская область - 188 случаев;

- Днепропетровская область - 186 случаев;

- Донецкая область - 21 случай;

- Житомирская область - 304 случая;

- Закарпатская область - 230 случаев;

- Запорожская область - 146 случаев;

- Ивано-Франковская область - 644 случая;

- Кировоградская область - 258 случаев;

- u. Киев - 1059 случаев;

- Киевская область - 451 случай;

- Львовская область - 282 случая;

- Луганская область - 27 случаев;

- Николаевская область - 99 случаев;

- Одесская область - 161 случай;

- Полтавская область - 161 случай;

- Ривненская область - 396 случаев;

- Сумская область - 89 случаев;

- Тернопольская область - 499 случаев;

- Харьковская область - 101 случай;

- Херсонская область - 77 случаев;

- Хмельницкая область - 61 случай;

- Черновицкая область - 1140 случаев;

- Черкасская область - 220 случаев;

- Черниговская область - 17 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.