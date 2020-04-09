Ситуация с коронавирусом в Украине: зафиксирован новый рекорд

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 (!) новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 353 случая;
- Волынская область - 188 случаев;
- Днепропетровская область - 186 случаев;
- Донецкая область - 21 случай;
- Житомирская область - 304 случая;
- Закарпатская область - 230 случаев;
- Запорожская область - 146 случаев;
- Ивано-Франковская область - 644 случая;
- Кировоградская область - 258 случаев;
- u. Киев - 1059 случаев;
- Киевская область - 451 случай;
- Львовская область - 282 случая;
- Луганская область - 27 случаев;
- Николаевская область - 99 случаев;
- Одесская область - 161 случай;
- Полтавская область - 161 случай;
- Ривненская область - 396 случаев;
- Сумская область - 89 случаев;
- Тернопольская область - 499 случаев;
- Харьковская область - 101 случай;
- Херсонская область - 77 случаев;
- Хмельницкая область - 61 случай;
- Черновицкая область - 1140 случаев;
- Черкасская область - 220 случаев;
- Черниговская область - 17 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.