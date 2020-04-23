Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:403360

Плюс три: где зафиксированы новые случаи коронавируса на Сумщине

По состоянию на 23 апреля в Сумской области 89 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 3 человек: г. Конотоп - 2 случая, Конотопский район - 1.

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 28 человек, из них 5-за минувшие сутки (г. Сумы - 1, г. Кролевец - 2, Кролевецкий район - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 9 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 11, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 20, Кролевецкий район - 7, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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