На Сумщине расширилась география распространения коронавируса За последние сутки на Сумщине зафиксированы три новых случая коронавируса на Сумщине.

Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, кроме двух новых случаев в Конотопе, добавился случай в с. Дубовязовка, где до сих пор не было случаев заболевания.