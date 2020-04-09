На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, кроме двух новых случаев в Конотопе, добавился случай в с. Дубовязовка, где до сих пор не было случаев заболевания.
По состоянию на 23 апреля в Сумской области 89 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19....
Городской голова Сум Александр Лысенко рассказал о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом, взаимодействии с благотворительным фондом «Бизнес - городу» в...
Свои работы сумчанин Дмитрий Дубовик выложил на своей странице в Фейсбуке....
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