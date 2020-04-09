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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:071064

В Конотопе хотят присвоить звание Почетный гражданин города умершей заведующей инфекционным отделением Конотопской ЦРБ

Мэр Конотопа инициирует присвоение звания Почетный гражданин города умершей заведующей инфекционным отделением Конотопской больницы Зинаиде Антоненко.

Об этом Артем Семенихин сообщил во время стрима на своей странице в Фейсбуке. По его словам, такой проект решения будет вынесен на ближайшую сессию.

Напомним: 13 апреля в Конотопской ЦРБ на своем рабочем месте умерла заведующая инфекционным отделением Зинаида Антоненко.

Как сообщила главный инфекционист области Ирина Троцкая, медик практически не выходила из отделения, консультировала пациентов и амбулаторно. Смерть доктора не связана с коронавирусом. Она умерла внезапно – от сердечной патологии.

Общество Зинаида Антоненко

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