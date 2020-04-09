В Конотопе хотят присвоить звание Почетный гражданин города умершей заведующей инфекционным отделением Конотопской ЦРБ

Об этом Артем Семенихин сообщил во время стрима на своей странице в Фейсбуке. По его словам, такой проект решения будет вынесен на ближайшую сессию.
Напомним: 13 апреля в Конотопской ЦРБ на своем рабочем месте умерла заведующая инфекционным отделением Зинаида Антоненко.
Как сообщила главный инфекционист области Ирина Троцкая, медик практически не выходила из отделения, консультировала пациентов и амбулаторно. Смерть доктора не связана с коронавирусом. Она умерла внезапно – от сердечной патологии.