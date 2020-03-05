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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25551

Для сумского водоканала купили японскую технику

Для аварийных бригад КП «Горводоканал» приобретен новый современный сварочный агрегат японского производства.

Приобрели спецоборудование в рамках выполнению мероприятий инвестпрограммы 2017 года. Общая сумма расходов составила 822 000 гривен.

Новый дизельный сварочный аппарат «Shindaiwa» является многофункциональным, обеспечивает экономию топлива, может быть источником питания для освещения и электроприборов. Специальное покрытие обеспечивает защиту от песка и влаги при использовании генератора в экстремальных условиях работы.

До этого при выполнении аварийно-восстановительных работ использовался устаревший, амортизированный на 95%, дизельный сварочный агрегат, техническое обслуживание которого осложнялось отсутствием запасных частей.

«Сварочный дизельный генератор «Shindaiwa» предназначен для ликвидации порывов на водопроводных и канализационных сетях. Это аппарат японского производства, достаточно энергосберегающий, предусматривает возможность выполнения работ сразу двумя сварщиками. Агрегат также может быть источником электроэнергии для различных приборов. Одно из его преимуществ - он тихо работает, поэтому мы можем выполнять работы ночью, не причиняя лишних неудобств жителям», - отметил начальник ремонтно-эксплуатационного управления Андрей Кулик.

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