В "Нафтогазе" заявили о значительном снижении цены на газ для населения в апреле

В апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 2,9 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте 2020 года.
Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что в целом цена газа для населения упала на 38% начиная с января 2020 года.
«Снижение цен на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены «Нафтогаза». В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий», - цитирует пресс-служба главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.
В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составила 3,4 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 14% меньше, чем в феврале 2020 года, пишет УНИАН.
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