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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55119

Несмотря на запрет мэра Сум УКС заказывает ремонты у своих любимцев с уголовным шлейфом

Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета несмотря на запрет на финансирование капитальных расходов, проводит закупки «евродворов».

Речь идет о закупке работ по капитальному ремонту придомовой территории в районе жилого дома №40 по ул. Харьковская на сумму почти 2,8 млн грн. Тендер был объявлен 24 марта. В то время, как 16 марта, во время аппаратного совещания, городской голова Александр Лысенко объявил о запрете осуществлять любые капитальные расходы из городского бюджета до момента, пока сумские больницы не будут обеспечены всем необходимым для борьбы с коронавирусом, пишет Громадський моніторинг.

На участие в торгах согласились двое участников: ФОП Бицак Андрей Юрьевич и ООО «Зенит-брук», документы участники подали с разницей в один день. И, в ходе тендера стоимость ремонтных работ удалось снизить почти на 800 тыс. грн. Победителем торгов стало ООО «Зенит-брук», которое предложило цену на 2 грн меньше, чем конкурент.

С 2016 года ООО «Зенит-брук» стало победителем в 150 государственных закупках и подписало 149 договоров на более 200 млн грн. Все договоры, по данным Clarity-project, в этот период предприятие заключило с Управлением капитального строительства Сумского городского совета. В то же время, по адресу регистрации, указанному в ProZorro и ЕГР - ул. Рубежная, 10 по данному адресу зарегистрировано еще несколько строительных фирм, которые также получали миллионные заказы от Управления капитального строительства. Более того, фирмы «Оптимас», «Зенит-бпук» и «Брукстрит», в 2015 году выступали фигурантами уголовного дела о закупке строительных материалов по завышенным ценам у компании «ПБ «Цукровик». К слову, последняя тоже зарегистрирована по ул. Рубежная, 10, а руководит ею владелец ООО «Зенит-брук» Алексей Сысоев.

Всего же, несмотря на запрет городского головы финансировать капитальные расходы, во время карантина Управление капитального строительства Сумского горсовета объявило тендеров по созданию так называемых «евродворов» более чем 13 млн грн, при том, что горсовет перераспределил эти средства в медфонд для борьбы с коронавирусом.

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