Голова Сумської ОДА напередодні поминальних днів звернувся до жителів Сумщини Очільник облдержадміністрації Роман Грищенко закликав жителів Сумщини дотримуватися карантинних заходів та залишатися вдома.

«Ми вдячні всім за те, що ви дослухалися до наших закликів та лишилися на Великдень вдома. Але попереду – поминальні дні.

Я розумію, що для багатьох відвідування кладовищ у цей час – багаторічна традиція. У минулі роки всі ми відвідували місця поховання наших рідних та близьких, вшановували їхню пам'ять. Так було завжди. Але не цього року…

Зараз кожен із нас повинен зрозуміти, що дотримання правил карантину є пріоритетним в нинішніх умовах. Адже ці правила можуть врятувати життя нам та нашим близьким.

Я розумію ваше прагнення навести лад на могилах рідних, пом’янути їх за нашим українським звичаєм, але сьогодні на кону життя та здоров’я тих, хто поряд з вами! Не наражайте їх та себе на небезпеку! Залишайтеся вдома!

До того ж, можливість молитовного згадування померлих родичів та друзів на дев’ятий день після Великодня не є єдиним днем у році, коли віруючі можуть виконати цей обряд. До кінця цього року у вас ще будуть такі нагоди, не кажучи вже про цілком відповідну до церковної традиції можливість поминання померлих будь-якого дня у приватній молитві.

Розуміючи небезпеку поширення коронавірусу, я закликаю вас лишатися вдома у ці дні.

Переконаний, що всі ми - цивілізовані люди. І заради припинення поширення пандемії здатні витримати ще декілька тижнів карантину. Вдячний всім вам за порозуміння», - йдеться в повідомленні.