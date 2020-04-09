Аферисты сняли с карточки жительницы Сумщины 60 тысяч

По словам потерпевшей, на ее мобильный позвонил неизвестный и, представившись работником службы безопасности банка, сообщил, что произошел технический сбой, в результате которого ее карта может быть заблокирована. Мошенник, войдя в доверие, узнал 4 последние цифры номера карты. И объяснил, что более подробную информацию по разблокированию предоставит «робот-женщина», которая сейчас позвонит. Ни капли не сомневаясь, что говорит с настоящим банковским работником, женщина выполнила все ее рекомендации по «разблокированию» карточки. А когда процесс завершился, получила смс-сообщение от настоящего банка о снятии с ее счета 60000 гривен.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и ведут поиски злоумышленников, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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