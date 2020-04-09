На Сумщине СБУ разоблачила неправомерное использование бюджетных средств при ремонте противотуберкулезного диспансера Служба безопасности Украины разоблачила нанесения ущерба государственному бюджету при проведении ремонтных работ в Сумском областном клиническом противотуберкулезном диспансере.

По данным следствия, в 2019 году Управление капитального строительства Сумской областной государственной администрации заключило соглашение с местным частным предприятием по осуществлению строительно-ремонтных работ в региональном противотуберкулезном лечебном учреждении.

Контроль за соблюдением требований относительно соответствия и полноты выполненных работ законодательным нормам и сметной документации была возложена на работника отдела инженерной подготовки производства управления.

Сотрудники СБУ установили, что из-за ненадлежащего выполнения должностным лицом служебных обязанностей, частной структуре, которая значительно завысила стоимость и объем выполненных работ, было неправомерно перечислено более 100 000 гривен бюджетных средств.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное расследование, в частности проверяется законность проведения строительных работ на других объектах, контроль за которыми осуществлял госслужащий.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.