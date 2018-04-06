На Сумщине запретили посещать кладбища Сегодня, 23 апреля, состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно этому решению, с целью противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на Сумщине запрещается посещать кладбища в период поминальных дней, кроме случаев погребения при условии придерживания противоэпидемических правил, то есть не более 10 человек, в средствах индивидуальной защиты и сохранение дистанции в 1,5, сообщил начальник управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Сумской облгосадминистрации Сергей Надъярный.

В документе также говорится о том, что главы райгосадминистраций, мэры городов и главы ОТГ должны принять решения о безусловном запрете кладбищ на период карантина.

Напомним: в Сумах решением исполкома от 13 апреля запрещено посещение кладбищ, в том числе священнослужителям, с целью осуществления поминальных мероприятий 19, 26, 27, и 28 апреля. С 14 апреля и до окончания карантина запрещено устанавливать надмогильные сооружения на кладбищах.