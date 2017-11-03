«Сумыоблэнерго» лишилось публичности

Устав энергокомпании изложен в новой редакции с соответствующими изменениями.
22 апреля проведена государственная регистрация соответствующих изменений в ведомости о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Поэтому новое название распределительной компании - АО «Сумыоблэнерго».
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