«Сумыоблэнерго» лишилось публичности 16 апреля состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Сумыоблэнерго», на которых изменен тип акционерного общества с публичного на частное и предприятие переименовано в АО «Сумыоблэнерго».

Устав энергокомпании изложен в новой редакции с соответствующими изменениями. 22 апреля проведена государственная регистрация соответствующих изменений в ведомости о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Поэтому новое название распределительной компании - АО «Сумыоблэнерго».