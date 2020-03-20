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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине директор предприятия обвиняется в присвоении 1,1 млн грн при строительстве футбольного поля

Шосткинской местной прокуратурой 22 апреля утвержден и направлен в суд обвинительный акт относительно директора общества с ограниченной ответственностью, который, по версии следствия, путем подделки документов присвоил средства при строительстве футбольного поля, а затем легализовал их (ч. 2 ст. 366, ч . 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 209КК Украины).

Установлено, что обвиняемый в декабре 2017 года заключил с отделом образования Дружбовского городского совета договор на строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г. Дружба Ямпольского района. После завершения строительства на основании составленных директором общества актов выполненных работ на его счет перечислено 1,1 млн грн.

Однако, согласно заключению судебной комплексной строительно-технической и экономической экспертиз, фактически выполненные работы не соответствуют объемам, указанным в официальных документах, в частности являются завышенными по всем пунктам, поэтому не подлежат принятию. С полученными средствами директор общества совершил ряд финансовых операций.

Досудебное следствие проведено следователями Шосткинского отдела полиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Присвоение средств

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