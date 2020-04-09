На Сумщине полиция разоблачила вора дизельного топлива В период весенне-полевых работ злоумышленник украл из тракторов и грузовиков агрофирмы 400 литров дизельного топлива.

О краже горюче-смазочных материалов в полицию сообщил директор одной из агрофирм в Шосткинском районе.

Выяснилось, что неизвестный ночью проник на территорию агрофирмы и слил из двух тракторов, которые там находились 40 литров горючего.

«Наши сотрудники провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 50 лет, он местный житель, к тому же ранее работал на этой агрофирме, поэтому хорошо знал местоположение транспортных средств и, как они охраняются».

В дальнейшем было установлено, что такими кражами он занимался в течение последних нескольких месяцев: в ночное время проникал на территорию агрофирмы и сливал топливо из тракторов и грузовиков. Похищенное затем продавал местным дешевле, чем на заправках.

Правоохранители уже установили, что таким образом он похитил 400 литров дизельного топлива, причинив ущерб агрофирме на сумму более 9000 гривен. В отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.