На Сумщине полиция разоблачила вора дизельного топлива

О краже горюче-смазочных материалов в полицию сообщил директор одной из агрофирм в Шосткинском районе.
Выяснилось, что неизвестный ночью проник на территорию агрофирмы и слил из двух тракторов, которые там находились 40 литров горючего.
«Наши сотрудники провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 50 лет, он местный житель, к тому же ранее работал на этой агрофирме, поэтому хорошо знал местоположение транспортных средств и, как они охраняются».
В дальнейшем было установлено, что такими кражами он занимался в течение последних нескольких месяцев: в ночное время проникал на территорию агрофирмы и сливал топливо из тракторов и грузовиков. Похищенное затем продавал местным дешевле, чем на заправках.
Правоохранители уже установили, что таким образом он похитил 400 литров дизельного топлива, причинив ущерб агрофирме на сумму более 9000 гривен. В отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Как уже сообщалось ранее, под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры сотрудники полиции 2 апреля 2020 года задержали в г. Сумы...
За помощью к полицейским Сумского отдела полиции обратилась 45-летняя жительница областного центра....
Правоохранители Сумщины разыскивают аферисток, которые обманули пенсионеров....
Участковые офицеры полиции Сумского отдела полиции установили двух человек, которые совершили кражу кустов роз на территории детского парка «Сказка»....
Правоохранителям понадобилось буквально полчаса, чтобы не только установить личность воровки, но и разыскать ее по месту жительства....