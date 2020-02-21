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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26301

Сумские копы вернули домой пропавшую женщину

Растерянная сумчанка с улицы Гулак-Артемовского обратилась в полицию, потому что ее старшая, 65-летняя, сестра ушла из дома и не вернулась.

Женщина очень волновалась, потому что сестра уже сутки как исчезла. Пропавшая имела проблемы со здоровьем и не имела средства связи. Собственные поиски не дали результата, поэтому заявительница и обратилась на линию "102".

Патрульные начали оперативно обследовать каждый двор, каждую улицу. 20 минут поисков, опросов прохожих на улицах, жителей многоэтажек - и на улице Лермонтова, стражи порядка увидели женщину, похожую по описанию. Подъехав ближе, инспекторы убедились, что это именно та женщина, которую они и ищут. Патрульные сразу же сообщили родным, которые приехали и забрали ее домой.

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