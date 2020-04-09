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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38467

В Сумах облили кислотой автомобиль работника «Укртрансбезпеки»

Об этом сообщила в Фейсбуке сумчанка Светлана Али.

«Уважаемые друзья, просим помощи найти свидетелей неприятного инцидента, который произошел 15.04.2020 в г. Сумы на территории АТП-15955 по ул. Белопольскшссе, 11. Неизвестные лица (или лицо), повредили автомобиль «кислотой», принадлежащий работнику «Укртрансбезпеки». Камеры на территории этого предприятия почти не работают или работают, но в этот день что-то пошло не так. Заявление в полицию было написано в тот же день, но в течение этого времени ничего не было сделано. Надеяться на правоохранительные органы бесполезно. Ущерб от этого инцидента значительный. Куда идти?! К кому обратиться?! Если у кого есть информация, пожалуйста, звоните +380952032142 или Вайбер +380957274832. Прошу сделать максимальный репост», - написала она. 

В отделе коммуникации областной полиции подтвердили, что владелец машины обратился с соответствующим заявлением в полицию. Однако, уголовного производства по данному факту открывать не стали. Как пояснил начальник отдела коммуникации полиции области Владимир Крупецких, уголовная ответственность за умышленное повреждение чужого имущества предусмотрена в случае или нанесение ущерба в крупном размере (от 262,75 тыс. грн), или в случае совершения этого общеопасным способом.

В данном случае полиция Сумщины считает, что повреждение машины кислотой не является общеопасным способом - таким как поджог или подрыв. А материальные убытки владельца машины меньше 262 тысяч. По данному факту проводит проверку участковый инспектор, пишет sumy.today.

Право
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