В Сумах полицейские привлекли к ответственности родителей двух малолетних хулиганов

На выложенном видео один мальчик ломал парковую скамейку, другой нецензурной бранью отвечал на замечания взрослых.
Ювенальные работники полиции на протяжении нескольких часов установили как лица обоих мальчиков, так и их родителей.
«Обе семьи вполне благополучные, однако один из мальчиков уже не впервые попадает в поле зрения полиции за совершение мелких правонарушений, - комментирует Сергей Тарасенко, руководитель отдела ювенальной полиции ГУНП в области. - Наши сотрудники провели с обоими подростками профилактические беседы, а в отношении родителей - в соответствии со ст. 184 КУоАП составили административные протоколы за невыполнение родительских обязанностей».
Работники полиции вновь обращаются к гражданам с призывом больше внимания уделять своим потомкам, контролировать их досуг, и напоминают: в время карантинных мероприятий дети тем более должны быть под постоянным присмотром взрослых и не посещать сами общественные места, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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