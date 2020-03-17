В Сумах сразу три порыва водопровода В связи с порывом водопроводов диаметром 50 мм и 300 мм КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. Р. Атаманюка, ул. Новогодняя и ул. СКД.

Не получают воду жители д. №№ 23, 25,27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 49, 51, 53 на ул. Р. Атаманюка; д. № 8 на ул. Новогодняя; д. № 23 на ул. СКД. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».