В Сумах сразу три порыва водопровода

Не получают воду жители д. №№ 23, 25,27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 49, 51, 53 на ул. Р. Атаманюка; д. № 8 на ул. Новогодняя; д. № 23 на ул. СКД.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» завтра, 24 марта, в 6:00 прекратит водоснабжение в дома жителей с. Нижнее...
Сегодня, 20 марта, КП «Горводоканал» приостановит работу Лучанской насосной станции в связи с порывом водопровода диаметром 500 мм....
В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. А. Пушкина, Я. Мудрого, Луговой, Т....
Водоканал сообщает об отключении воды....