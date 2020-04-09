На Сумщине еще один случай выздоровления от коронавируса Мэр Белополья Юрий Зарко заявил о выздоровлении белопольчанки, у котором ранее был диагностирован коронавирус.

Об этом она написал в Фейсбуке.

«Вниманию жителей громады! Есть хорошие новости!!!

Сегодня было получено повторный отрицательный анализ на коронавирус у женщины, у которой предварительно была диагностирована болезнь. Это означает, что официально этот человек считается выздоровевшим и не представляет угрозы для окружающих!!! Также негативные результаты были зафиксированы и у людей, контактировавших с женщиной! Таким образом, на сегодняшний день в Белопольском районе официально больные коронавирусом отсутствуют!! (Тьфу-тьфу-тьфу))))

Берегите себя и окружающих!!», - написал Юрий Зарко.