На Сумщине еще один случай выздоровления от коронавируса

Об этом она написал в Фейсбуке.
«Вниманию жителей громады! Есть хорошие новости!!!
Сегодня было получено повторный отрицательный анализ на коронавирус у женщины, у которой предварительно была диагностирована болезнь. Это означает, что официально этот человек считается выздоровевшим и не представляет угрозы для окружающих!!! Также негативные результаты были зафиксированы и у людей, контактировавших с женщиной! Таким образом, на сегодняшний день в Белопольском районе официально больные коронавирусом отсутствуют!! (Тьфу-тьфу-тьфу))))
Берегите себя и окружающих!!», - написал Юрий Зарко.
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