В Сумах снова авария

21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21340, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ, водитель которого двигался в попутном направлении и как раз осуществлял поворот налево. В результате столкновения автомобиль ВАЗ, повредив бордюр, выехал за пределы проезжей части.
Транспортные средства получили механические повреждения, к счастью, никто из участников происшествия не пострадал.
Инспекторы оформили автопроисшествие, а также составили на водителя ВАЗ административные протоколы по ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 139 (Повреждение автомобильных дорог) КоАП.
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