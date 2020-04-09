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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26644

В Сумах снова авария

ДТП произошло на улице Герасима Кондратьева: патрульные составили на одного из участников два протокола.

21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21340, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ, водитель которого двигался в попутном направлении и как раз осуществлял поворот налево. В результате столкновения автомобиль ВАЗ, повредив бордюр, выехал за пределы проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения, к счастью, никто из участников происшествия не пострадал.

Инспекторы оформили автопроисшествие, а также составили на водителя ВАЗ административные протоколы по ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 139 (Повреждение автомобильных дорог) КоАП.

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