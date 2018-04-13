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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03243

Полиция Сумщины возьмет кладбища под охрану

Полиция области советует гражданам и дальше придерживаться карантинтинних ограничений и не приходить на поминальные дни к местам захоронений своих умерших родственников.

Министерство здравоохранения Украины приняло постановление №11 от 21.04.2020 г. «О противодействии распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в поминальные дни».

Согласно ей, местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, с целью противодействия по распространению коронавирусной болезни в местах пребывания массового скопления людей рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев погребения умершего, при условии проведения ритуальных обрядов с соблюдением противоэпидемических правил, в частности участия не более 10 человек и обеспечения расстояния между присутствующими не менее 1,5 м.

Сегодня, 23 апреля, на внеочередном заседании Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о запрете гражданам в поминальные дни посещать кладбища и места отдельных захоронений. Исключение касается лишь случаев захоронений умерших.

Также комиссия поручила председателям РГА, ОТГ и мэрам городов области принять соответствующие решения на местах.

Полиция региона будет выполнять поставленные перед нею задачи по предупреждению нарушений карантинных мероприятий, а потому просит граждан соблюдать установленные ограничения. Если вы хотите навести порядок на могилах или посетить места захоронений родственников, чтобы помянуть их, это можно растянуть во времени, например, в течение всей следующей недели, и даже до Троицы. Не привязываясь к строго определенным поминальным дням.

Полиция же на поминальные дни будет нести службу в усиленном режиме. На охрану общественного порядка планируется привлечь около 450 полицейских, которые будут дежурить вблизи кладбищ и на них по всей территории Сумщины 26, 27 и 28 апреля.

Уважаемые граждане, помните, только полное воздержание от массовых собраний поможет в том, чтобы ситуация с распространением коронавируса не стала катастрофической, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

 
Право Поминальные дни

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