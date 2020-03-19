На Сумщине вырубили лес, чтобы захватить земельный участок

Установлено, что местный фермер решил расширить свои угодья за счет земель, находящихся в ведении ГП «Белопольский агролесхоз».
Более того, чтобы сделать себе еще одно поле на площади 0,5 га леса, аграрий вырубил не менее 110 деревьев различных пород. Именно такое количество пней от сырорастущих лесных насаждений удалось обнаружить, в том числе, и среди куч выкорчеванных остатков деревьев.
Сейчас инспекцией рассчитывается размер ущерба, причиненного незаконным удалением деревьев и решается вопрос о передаче материалов в правоохранительные органы.
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