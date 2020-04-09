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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22216

Сумчанин заплатит штраф за пребывание в магазине без маски

Сегодня, 23 апреля, мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, суд привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17000 грн.

Согласно протоколу, 10 апреля мужчина зашел в магазин «АТБ» без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски) и совершил правонарушение предусмотренное ст. 44-3 КУоАП.

Мужчина в судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе и пояснил, что находился в магазине «АТБ» без маски. Его вина подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде (протоколом об административном правонарушении, объяснениями самого мужчины, видеозаписью с камер видеонаблюдения помещение магазина «АТБ». Кроме того, согласно объяснениям свидетелей (охранников магазина), мужчина зашел в помещение магазина без маски, ему было сообщено, что вход без маски запрещен, на что он не отреагировал и пошел дальше по магазину

При назначении административного взыскания, судом учтены характер совершенного правонарушения и личности правонарушителя.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.

Общество Нарушение карантина

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